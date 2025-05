Famalicão: Visita ao último «é um jogo importante, porque ainda temos os nossos objetivos»

Otar Mamageishvili fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo entre SC Farense e o FC Famalicão, da 32.ª jornada da Liga Portugal Betclic. Para o encontro marcado para o próximo sábado, às 15h30, no Estádio São Luís, casa do último classificado, o médio fala de «um jogo importante para nós, porque temos os nossos objetivos e continuamos a trabalhar no duro».

O jovem georgiano, que chegou ao Famalicão em janeiro deste ano, reconhece que «a equipa está bem. Marcamos muitos golos nas últimas dez partidas», mas os jogos no campeonato português «não são fáceis. O campeonato é muito bom, tem bons jogadores e boas equipas», referiu aos canais do clube.

Sobre a sua experiência em Portugal, diz sentir-se «muito feliz» e agradece aos companheiros e a todo o staff a «boa adaptação» ao clube, cujas condições da Academia são elogiadas. «Permitem-nos melhorarmos as nossas capacidades individuais e coletivas».

A três jornadas do final do campeonato, o Farense é último, com 21 pontos, enquanto que os famalicenses ocupam um tranquilo sétimo lugar, com 44 pontos.