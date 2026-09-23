Segundo o sorteio realizado ao final da tarde desta quarta-feira, o conjunto de Carlos Carvalhal visita Paredes, para defrontar a equipa local. A terceira eliminatória da Taça de Portugal está marcada para 17 e 18 de outubro.

A equipa visitada milita na Liga 3, sendo líder da série A, com 12 pontos em cinco jogos, enquanto que os famalicense estão a disputar a I Liga, com 7 pontos em outras tantas partidas.

O sorteio não contou com FC Porto, Sporting, Benfica, Braga e Torreense que ficam de fora desta eliminatória por estarem envolvidos nas competições europeias.