Famalicão: Visitas de estudo são propícias a «múltiplas vivências» para alunos da CIOR

Os alunos de diferentes turmas e cursos da Escola Profissional CIOR participaram, no mês de outubro, em várias visitas de estudo como processo e dinâmica pró-ativos de aprendizagem de acordo com os programas das disciplinas e como momentos proporcionadores da interdisciplinaridade. «Porque as aprendizagens não se limitam a contextos de sala de aula, laboratórios e oficinas, as visitas de estudo, com tudo o que envolvem e mobilizam em termos de organização, programação e planeamento, são momentos propícios para múltiplas vivências, sensibilização e motivação», aspetos fundamentais «no processo de ensino/aprendizagem», justifica o diretor pedagógico da CIOR, José Paiva. Este responsável releva, ainda, a importância destas atividades para o aprofundamento de competências, capacidade de autonomia dos alunos e promoção da cidadania.

Neste contexto, no dia 17, turmas dos cursos de Animação Sociocultural, Técnico Auxiliar de Farmácia, Eletrónica, Automação e Comando e Instalações Elétricas visitaram a Renova e a nascente do rio Almonda, em Torres Novas, onde testemunharam as tecnologias, automatismos, sistemas de supervisão e sustentabilidade ambiental que fazem da Renova uma referência

No mesmo dia, alunos de uma turma do curso de Animação Sociocultural visitaram a AFPAD/ Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência onde conheceram a instituição e tiveram a oportunidade de interagir com os utentes, vivendo momentos de troca de conhecimentos, de muita diversão e de boa prática inclusiva.

Alunos do curso Técnico Auxiliar de Farmácia, no dia 28, rumaram até Coimbra. Visitaram o Laboratório Chímico e Físico, o Museu de Curiosidades, o Jardim Botânico, o Museu Académico e as instalações da Faculdade de Farmácia da Universidade, onde decorreram atividades práticas. Por sua vez, alunas do 12º ano de Animação Sociocultural, visitaram a Biblioteca Joanina, o Palácio Real, a Capela de S. Miguel, o Jardim Botânico e outros monumentos da cidade.

Na passada semana, alunos de turmas dos cursos de Animação Sociocultura, Mecatrónica Automóvel, Instalações Elétricas e Desenho de Construções Mecânicas estiveram no Museu do Holocausto do Porto, no âmbito das atividades do Clube Europeu, enquanto que educandos do curso de Mecatrónica Automóvel visitaram, na Exponor, mais uma edição da Expomecânica