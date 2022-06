Famalicão: Vitinha (jogador do FC Porto) homenageado em Bairro

O jogador do FC Porto, Vitinha, esteve esta terça-feira, na Escola EB1 e Jardim de Infância de Bairro, estabelecimento de ensino que frequentou, e foi alvo de uma homenagem, com a atribuição do seu nome ao campo de futebol da escola, que passa a designar-se “Campo de Futebol Vitinha”.

Este jovem jogador, que é já uma referência do FC Porto e presença regular na Seleção Nacional, nasceu no Algarve, por razões profissionais dos pais. Veio para Bairro aos 7 meses, onde os seus pais têm residência. Vitinha frequentou o pré-escolar e primária desta freguesia onde residiu até ingressar no futebol profissional.

Com esta homenagem, a Junta de Freguesia, para além de enaltecer os méritos do jovem atleta, acredita que Vitinha «é um farol de esperança para muitas crianças, não só porque atingiu um patamar de elite no mundo do futebol e do desporto, mas sobretudo porque percebe o alcance das suas ações, da sua empatia e da sua generosidade nas pessoas que o admiram».