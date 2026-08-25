O treinador famalicense já orientou a sessão de treino desta terça-feira da equipa que está na Liga 3. Acompanham Vítor Paneira, Afonso Viterbo (treinador-adjunto), Miguel Dias (preparador físico) e Gerson Cardoso (analista).

Natural de Vila Nova de Famalicão, Paneira representou emblemas como SL Benfica e Vitória SC e vestiu as cores da Seleção Nacional.

Após concluir a carreira de jogador, iniciou a fase de treinador, e já orientou dez clubes portugueses: GD Serzedelo, GD Ribeirão, Moreirense FC, FC Marco, AC Vila Meã, FC Famalicão, Boavista FC, Gondomar SC, CD Tondela e Varzim SC, onde esteve as duas últimas três épocas.

No Paços de Ferreira, Paneira vai substituir Nuno André Silva.