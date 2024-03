Famalicão: Vítor Rodrigues dá concerto no Santo do Monte (Louro)

A partir do dia 24 de março a freguesia do Louro celebra o Santo do Monte. Os momentos festivos vão prolongar-se até ao dia 8 de abril, sendo que no primeiro dia, às 9 horas, há missa na igreja, com a bênção dos ramos. No final sai a procissão do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores rumo à capela de Santo Ovídio. Depois, de 2 a 6 de abril, às 19 horas, haverá recitação do terço na capela de Santo Ovídio e, às 19h30, celebra-se eucaristia.

No dia 6, às 9 horas, um grupo de Zés P´ereiras vai percorrer a freguesia; às 22 horas, atua o cantor Vítor Rodrigues e a sua banda. No domingo, dia 8, às 9 horas, dará entrada, em Travassos, a Banda Musical de São Cipriano “A Nova”; às 10 horas, procissão da igreja até à capela de Santo Ovídio; 11h30, missa solene; 14 horas, entrada, em Travassos, da Banda Musical de São Martinho do Campo; 16 horas, atuação das duas bandas no adro da capela; 18 horas, entrega dos ramos às bandas e aos juízes.