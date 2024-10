Famalicão: Vitória limpinha e balneário asseado

O automóvel Hyundai i20, sorteado pelo Futebol Clube Famalicão, já foi entregue ao vencedor. Dinis Silva é o feliz contemplado que só passado uns dias do sorteio, realizado a 29 de setembro, percebeu que era o vencedor, que tem o número 8061.

«Quando comprei um conjunto de rifas foi com o intuito de contribuir para o propósito do sorteio, de forma a que a formação do clube ficasse servida com melhores condições», contou no dia em que foi receber o prémio das mãos do presidente do Clube, José Pina Ferreira.

O sorteio foi promovido pelo futebol Clube Famalicão e pelo seu departamento de formação, que se envolveram na venda dos bilhetes, desde abril passado, com a verba angariada a ser canalizada para a aquisição de duas carrinhas de transporte, que vão ser colocadas ao serviço do clube.

«Antes de mais, quero agradecer a todos os sócios, simpatizantes e todos os que contribuíram para o sucesso desta iniciativa», apontou o presidente do futebol clube Famalicão, José Pina Ferreira. «A verba que aqui angariamos vai servir para adquirir carrinhas de transporte para as nossas equipas e para a formação do clube», acrescentou.