Famalicão volta a distanciar-se na luta pelo título nacional

Na noite deste sábado, a equipa de Raul Meca conseguiu uma importante vitória, 6-7, em casa da Juventude de Viana, adversário direto na luta pela manutenção.

Com mais três pontos, o Riba d’ Ave subiu ao décimo segundo lugar, com 19 pontos.

Gustavo Pato, Bruno Dinis (2), Nanu Castro e três golos de Franco Pósito valeram a vitória merecida perante um também valoroso oponente. Foi um jogo intenso, quase sempre com os ribadavenses na frente do marcador, excetuando quando os vianenses viraram para um 5-4. Veio a resposta com novo empate no jogo e, depois, o estender do marcador para um 5-7. A Juventude de Viana ainda reduziu para o 6-7 final de grande penalidade, aos 22 minutos.

A seis jornadas do final do campeonato, na próxima ronda o Riba d’ Ave CSJ Group recebe a AD Sanjoanense. Mais um duelo importante para as aspirações ribadavenses, tal como para a equipa de São João da Madeira.