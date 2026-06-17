Famalicão: Voluntariado nas férias de verão para jovens famalicenses

O programa “Sou+ Voluntário” é a oportunidade dos jovens ocuparem as férias de forma divertida e ganhando dinheiro.
A iniciativa oferece aos jovens, dos 18 aos 25 anos, que residam ou estudem no concelho, a oportunidade de colaborar diretamente nos serviços do Município e ganhar experiência prática de trabalho.
Arranca a 7 de julho e estende-se até 30 de agosto, organizada em quatro turnos: de 7 a 19 de julho, de 21 de julho a 2 de agosto, de 4 a 16 de agosto e de 18 a 30 de agosto.
As atividades decorrerão essencialmente nas Piscinas Municipais exteriores, onde os voluntários vão apoiar o funcionamento e as atividades da época balnear, além de colaborarem na dinamização de um espaço de leitura criado em parceria com a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.
Os participantes terão direito a seguro e a uma bolsa de apoio financeiro de 3,50 euros por hora para cobrir as suas despesas. O formulário de candidatura está disponível no portal da Juventude de Famalicão em www.juventudefamalicao.org.