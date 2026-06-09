Famalicão: «Vou sentir falta do clube, das pessoas e de todos os momentos que partilhámos»

Justin de Haas partilhou nas redes sociais uma mensagem de despedida do FC Famalicão, clube que representou nas últimas três temporadas.

O defesa central neerlandês agradeceu «a todos os que fizeram parte desta caminhada: os meus colegas de equipa, os treinadores, a equipa técnica (dentro e fora de campo), os adeptos, que estiveram sempre connosco, e, claro, a minha família e os meus amigos».

Referindo-se à época passada, na qual teve um papel de destaque, o jogador considerou que «juntos, alcançámos feitos especiais como equipa, batemos recordes e fizemos história. Sinto um enorme orgulho por ter feito parte disso».

No final da mensagem, o ex-jogador dos famalicenses escreveu: «estou convencido de que este clube tem um futuro ainda mais brilhante pela frente e continuará a crescer e a alcançar grandes feitos. Obrigado por tudo, Famalicão.»

Justin de Haas, que foi um dos melhores marcadores da equipa na época passada apesar de atuar como defesa central, apontou seis golos, os mesmos que o extremo Sorriso. Curiosamente, sempre que marcou em jogos do campeonato, o FC Famalicão não sofreu qualquer derrota.

Peça fundamental na equipa orientada por Hugo Oliveira, somou 2970 minutos em 33 jogos e chegou a ser eleito Defesa do Mês da Liga Portugal Betclic, em agosto.

O defesa vai prosseguir a carreira em Espanha, ao serviço do Valência, tendo assinado um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

Tiago Torres