Famalicão: Wagner Castro conquista medalha nos mundiais de Desporto Escolar

Portugal conquistou, esta terça-feira, mais uma medalha nos Jogos U15 Gymnasíade que estão a decorrer no Brasil.

O feito foi alcançado por Wagner Castro, aluno do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco, no salto em comprimento. Wagner, perante a oposição de outros excelentes atletas, teve um bom desempenho e terminou com um excelente terceiro lugar nesta competição mundial de Desporto Escolar que é disputada em 18 modalidades, com mais de 2000 participantes com idades sub15, oriundos de 49 países.

Recorde-se que esta segunda-feira, Afonso Gomes, aluno do Agrupamento de Escolas D. Maria II, sagrou-se campeão do mundo de Desporto Escolar dos 800 metros.