A segunda edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest vai ser apresentada esta sexta-feira, a partir das 18h00, no Bankü – The Town Bar, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. A sessão é aberta ao público e tem entrada livre.

O encontro vai servir para conhecer as novidades da edição de 2026, a programação, o mapa do recinto e os produtores que vão marcar presença. Está também prevista uma degustação exclusiva de vinhos produzidos no concelho de Famalicão.

O Wine Fest regressa à Praça Mouzinho de Albuquerque de 6 e 8 de novembro, com três dias dedicados ao vinho português. O programa reúne produtores de várias regiões vitivinícolas, com destaque para Famalicão e para a Região dos Vinhos Verdes.

Provas comentadas, conversas, gastronomia regional, animação cultural e uma prova de enorientação integram as propostas desta segunda edição.