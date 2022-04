Famalicão: Workshop Bebé e Mamã juntou dezenas de pais

No passado sábado, as instalações da Escola Profissional Cior recebeu o primeiro workshop Bebé e Mamã, uma organização conjunta das farmácias Calendário, Cameira e da Estação (Nine).

O evento contou com um painel diversificado de oradores e temas perante uma plateia repleta de futuros pais.

As farmácias promotoras desta iniciativa falam «de um verdadeiro sucesso» que culminou com o lançamento do serviço Mybabyshower.pt, disponível nestas três farmácias, através do qual as futuras mamãs podem fazer uma lista de presentes para o seu bebé.