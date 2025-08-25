Famalicão: Workshop de dança para maiores de 40 anos na Casa das Artes

A Casa das Artes promove, a 17 de setembro, o ateliê de dança “hOLD” para maiores de 40 anos. Aberto à comunidade, este workshop decorre entre as 18h15 e as 20h45, com a coordenação de São Castro e Teresa Alves da Silva. As inscrições podem ser apresentadas pelo correio eletrónico (casadasartes@famalicao.pt).

São Castro e Teresa Alves da Silva são as bailarinas-intérpretes profissionais que protagonizam o espetáculo “hOLD”, em estreia no espaço cultural famalicense, na noite do dia 20 de setembro, às 21h30, no grande auditório.

Trata-se de um espetáculo que aborda o envelhecimento que se desdobra em múltiplas dimensões — física, psicológica, social e cultural. “hOLD” parte da experiência das duas bailarinas, ambas perto dos 50 anos, que propõem uma escuta sensível sobre o envelhecimento, não apenas como questão biológica, mas como construção social com implicações éticas e existenciais.