Famalicão: Workshop de dança solidário reverte a favor da HumanitAve

A PASEC desenvolveu o projeto Erasmus Sport “Geo Route”, em Itália, na área dos Dolomitas. Foi dedicado à prática do Geocaching, como desporto de capacitação e inclusão juvenil, relação com o meio ambiente e instrumento de formação junto de jovens em risco. Foram dez os técnicos e voluntários que estiveram envolvidos em ações de formação e missões de observação.

Depois, no âmbito do Erasmus Discover EU Inclusion, a PASEC desenvolveu o projeto “Geo Discover EU”. Vinte jovens e quatro mentores, representando 4 grupos de mobilidade, puderam fazer de avião e comboio quase uma dezena de países da União Europeia e visitar algumas das mais icónicas cidades da Europa num projeto de mobilidade, Educação Intercultural e Educação para a Cidadania Europeia.

O projeto dividiu-se em duas etapas. A primeira teve início de avião entre Porto e Frankfurt e depois comboio entre Viena, Bratislava, Budapeste, Liubliana, Zagreb, Cracóvia, Praga e Frankfurt. O regresso de avião fez-se por Frankfurt – Porto. Foram 6 os participantes. A 2ª etapa teve 18 participantes. Começou com a viagem de avião entre Porto e Eindhoven. Depois seguiu-se Frankfurt, Viena, Bratislava, Budapeste, Praga, Cracóvia, Berlim e Amesterdão de comboio. Seguiu-se novamente Eindhoven e regresso ao Porto de avião

O Discover EU é uma iniciativa da União Europeia que proporciona aos jovens de 18 anos uma experiência de viagem que lhes permitirá tirar partido da liberdade de circulação na União Europeia, descobrir a diversidade das regiões europeias, desfrutar da sua riqueza cultural e estabelecer contactos com pessoas de todo o continente. Ao mesmo tempo, têm a oportunidade de aprender mais sobre si próprios, ganhar autoconfiança e melhorar as competências essenciais, por exemplo em matéria de línguas estrangeiras e de resolução de problemas.