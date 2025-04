Famalicão x Braga: O pódio e um ainda possível lugar europeu

Na noite desta sexta-feira, a partir das 20h30, há dérbi minhoto no Estádio Municipal. O Famalicão, que ainda olha para o quinto lugar que dá acesso às competições europeias, recebe o Braga, formação que luta, com o FC Porto, por um lugar no pódio da I Liga que valerá a presença na Liga Europa.

Por isto, e muito mais, Hugo Oliveira antecipa «um grande jogo» e prometeu um Famalicão «ambicioso e competitivo». O treinador reconhece o bom momento da formação de Carlos Carvalhal a quem retribuiu os elogios . Carvalhal falou de um Famalicão coeso, com bons valores individuais, bem treinado e que sofre poucos golos em casa. «Se o mister Carvalhal foi elogioso para connosco, eu tenho que ser mais ainda em relação àquilo que é o Braga». Hugo Oliveira enalteceu o equilíbrio e a profundidade do plantel adversário, «numa equipa que é extremamente competente, competitiva e que faz uma mescla entre experiência, juventude, qualidade técnica e tática, e ambição de um clube que está extremamente desenvolvido. Junta-se a isso a competência do treinador, talvez o mais experimentado da Liga».

Por isso, reforçou, «será um jogo muito competitivo», mas a ambição é vencer. «Somos uma equipa que olha para todos os jogos para ganhar, e não vai ser diferente. Na primeira volta tivemos um dos melhores espetáculos de futebol (3-3) que esta Liga teve este ano e acredito que agora vai ser também um grande jogo», afirmou.

Em caso de vitória, o Famalicão bate o recorde de quatro triunfos consecutivos em casa na I Liga, que remonta à época 1990/91. «Se estivermos bem estamos mais próximos de vencer e é isso que ambicionamos. Lutar pela vitória à nossa maneira. O Sp. Braga está no melhor momento da época, mas sabe que não será fácil vencer aqui».

O FC Famalicão, sétimo classificado, com 43 pontos (a cinco de um lugar europeu), e SC Braga, terceiro, com 63, defrontam-se a partir das 20h30 desta sexta-feira, no Estádio Municipal. João Gonçalves, da associação do Porto, dirige este jogo que abre a 31.ª jornada da I Liga

Foto: FC Famalicão