Famalicão x Estoril com bilhetes gratuitos para sócios

Mais de 30 pessoas, dos 7 aos 70 anos, das freguesias de Avidos, Lagoa, Landim e Seide sobem ao palco do Auditório António Gomes de Avidos, no dia 1 de maio, às 18 horas, para a segunda edição da iniciativa «Concerto de Comunidade», desenvolvida pela Ondamarela, no âmbito do programa Há Cultura | Cultura Para Todos. O espetáculo musical, original, é o culminar de três meses de trabalho artístico com a comunidade.

Das cordas às castanholas, passando pela voz e o canto, o espetáculo que está a ser preparado por esta comunidade, sob orientação de profissionais da área da música colaborativa, é inspirado nos rituais, histórias, vivências e outros elementos materiais e imateriais deste território, com base no contributo de mais de uma centena de cidadãos.

Uma performance musical em que todos são protagonistas, apesar de grande parte do grupo não ter experiência musical.

Mais do que um projeto artístico, Tomás Sousa, presidente da Comissão Social Inter-Freguesias (CSIF) de Avidos, Lagoa, Landim e Seide, destaca que «é um projeto importante para este território (…) é uma forma de fomentar a socialização, o convívio e estreitar laços entre as comunidades das freguesias».

«Concerto de Comunidade» é uma ação artística desenvolvida pela Ondamarela, em parceria com a comunidade de Avidos, Lagoa, Landim e Seide, que se insere no projeto «Há Cultura | Cultura para Todos», promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão e cofinanciado pelo Norte 2020, através do Fundo Social Europeu (FSE).

Esta é a segunda edição da iniciativa, sendo que a primeira envolveu cidadãos das freguesias de Arnoso Santa Maria, Arnoso Santa Eulália, Jesufrei, Lemenhe, Mouquim, Nine e Sezures, que apresentaram uma criação musical original no salão paroquial de Mouquim, em novembro do ano passado.