Famalicão x Porto com lotação esgotada e com Fábio Veríssimo a dirigir o jogo

A festa de Santo António, em Joane, realiza-se no fim de semana de 17 e 18 de junho, com a noite do primeiro dia a ter um espetáculo, às 21h30, pelo Grupo Fammashow, terminando com uma sessão de fogo de artifício.

No domingo, dia 18, às 10h30, celebra-se missa em honra de Santo António, prosseguindo as cerimónias religiosas durante a tarde, às 15 horas, com uma procissão. Uma hora depois tem lugar um festival de folclore, com a participação dos grupos de Danças e Cantares de Joane, Regional da Pampilhosa do Botão (Mealhada), Folclórico de Santa Cruz de Vila Meã (Amarante), Rancho de Perosinho (Vila Nova de Gaia) e Grupo da Casa do Povo de Arões (Fafe).