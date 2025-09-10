Famalicão x Sporting arbitrado por António Nobre

O jogo grande da quinta jornada, entre o FC Famalicão e o Sporting, será arbitrado por António Nobre.
Nélson Pereira e Francisco Pereira são os assistentes; 4.º árbitro: Vitor Lopes; VAR: Pedro Ferreira; AVAR: Nuno Eiras.
O jogo é na noite de sábado, às 20h30, no Estádio Municipal. Frente a frente o segundo da classificação, Famalicão, com 10 pontos, e o terceiro, Sporting, com menos um. De um lado, a melhor defesa que ainda não sofreu golos – o Famalicão – e o melhor ataque, 13 golos, o Sporting.