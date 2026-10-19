A SAD do FC Famalicão anunciou, na tarde desta segunda-feira, a cessão do contrato com o treinador Carlos Carvalhal e, para já, é Ricardo Silva quem vai assumir o plantel no primeiro treino da semana, que será amanhã, terça-feira.

O grupo, depois do jogo deste domingo, que ditou a eliminação da Taça de Portugal, às mãos do Paredes, da Liga 3, regressa ao trabalho para preparar o jogo da nona jornada. É uma curta deslocação, a Vila do Conde, no próximo domingo.

É a segunda vez que Ricardo Silva, conhecido pela alcunha Xerife, assume o plantel da equipa principal numa fase de transição. Foi assim, na época 24/25 quando em dezembro assumiu o grupo pela saída de Armando Evangelista que viria a ser substituído por Hugo Oliveira.