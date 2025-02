Famalicão: XVIII Festival de Teatro Amador “Terras de Camilo” começa no próximo sábado

Arranca no próximo sábado, 1 de março, a 18ª edição do Festival de Teatro Amador “Terras de Camilo” que vai trazer o melhor do teatro amador nacional a Famalicão. A programação vai estender-se até ao dia 27 de abril, com doze propostas teatrais. Todos os espetáculos acontecem no auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Além de peças protagonizadas por grupos de teatro amador de Barcelos a Arouca, passando por Viana do Castelo, Espinho, Penafiel e Valongo, também haverá lugar para os grupos locais.

O festival arranca com a inauguração da exposição “Máscaras e Caretos”, que vai na 5ª edição. Composta por trabalhos artísticos de estabelecimentos de ensino e coletividades culturais de Seide, às 15h00, do próximo sábado.

O XVIII Festival de Teatro Amador Terras de Camilo é organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com o GRUTACA – Grupo de Teatro Amador Camiliano, que vai dar o pontapé de saída em palco com o teatro de marionetas “Maria Moisés”, inspirada na novela de Camilo Castelo Branco, no dia 1 de março, pelas 21h30.

A 8 de março, Dia Internacional da Mulher, haverá “Três em Lua de Mel”, pelo Teatro Popular de Carapeços (Barcelos), uma comédia teatral inspirada na obra “Frei Luís de Sousa” de Almeida Garrett, com início pelas 21h30. No dia seguinte, pelas 16h00, sobe ao palco o Grupo de Teatro Comunitário da Ribeirão Musical (Famalicão), com a comédia “Os Dois Surdos”.

Segue-se a peça “Rosa Enjeitada”, pelo Grupo de Teatro Casca de Nós (Valongo), no dia 22 de março, pelas 21h30, e no Dia Mundial do Teatro, que se comemora a 27 de março, a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora (Espinho) apresenta “Meu Avô Consegue Voar”, uma adaptação do texto de Pedro Seromenho, que terá duas sessões – 14h30 e 16h00.

No dia 29 de março, o Teatro Experimental de Arouca sobe ao palco do Centro de Estudos Camilianos com a peça “A Dívida”, com início pelas 21h30; e no dia 30, será a vez da ATAL – Associação Teatro Amador de Lanheses (Viana do Castelo) apresentar a peça “De Dolores a Lola”, pelas 16h00.

Em abril, nota para a inauguração da exposição “Grutaca, Grupo de Teatro Amador Camiliano – 30 Anos de Teatro”, no dia 5, pelas 18h00, na Casa do Caseiro da Casa-Museu de Camilo Castelo Branco, com entrada livre. Neste dia, será também apresentada a peça “Quem Não Chora Não Mama”, pelo Grupo de Teatro de Novelas (Penafiel), e precisamente uma semana depois, no dia 12, sobe ao palco o Grupo de Teatro Amador de Campelos (Guimarães) com a peça “A Noite”, ambas com início pelas 21h30.

No dia 24 de abril, será a vez do grupo famalicense, Alçapão – Academia de Teatro, levar a cena o espetáculo “Que Portugal?”, pelas 21h30 e no dia 27, o festival encerra com a peça “Quadrilha”, de Jomar Magalhães, pela Companhia Teatro aos Quartos (Viana do Castelo), às 16h00.

Nota para a oficina de teatro “Técnicas de Improvisação”, orientado por Ana Azevedo, com inscrição gratuita e obrigatória. As sessões acontecem no Centro de Estudos Camilianos nos dias 8, 15, 22 e 29 de março e 5 e 12 de abril, no horário das 10h às 12h30, sendo que os formandos sobem ao palco do Centro de Estudos Camilianos para mostrar o resultado desta oficina no dia da Revolução dos Cravos, a 25 de abril, pelas 16h00, com uma performance a partir do tema “Amores de Perdição”.

Toda a programação do XVIII Festival de Teatro Amador “Terras de Camilo” pode ser consultada em www.famalicao.pt.