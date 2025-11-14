Famalicão: Zabiri bisa na derrota com o Paços de Ferreira

Na manhã desta sexta-feira, o FC Famalicão recebeu, no Estádio Municipal, o Paços de Ferreira, formação da segunda liga, para um jogo de preparação. A equipa de Hugo Oliveira perdeu, por 2-4, sendo que os dois golos famalicenses foram marcados por Zabiri, o jovem que pontificou no último mundial sub-20.

Recorde-se que está a decorrer uma pausa competitiva para compromissos das seleções e o FC Famalicão tem vários jogadores fora: Mathias de Amorim, nos sub-21 portugueses; Léo Realpe na seleção nacional do Equador e Pedro Bondo em Angola. Gustavo Sá também foi chamado para os sub-21, mas regressou a Famalicão para recuperar de um problema físico contraído no encontro com o FC Porto.

Foto FC Famalicão