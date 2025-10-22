Famalicão: Zabiri, o fenómeno que se revela nos relvados e cresce nas redes sociais

Zabiri, o nome dele é Yassir Zabiri. Já é um fenómeno nos relvados e nas redes sociais, mas é só o começo. A sua popularidade e créditos de goleador estão a crescer, tal como a sua cotação no mercado futebolístico.

O jogador do FC Famalicão, contratado em 2024, foi uma das principais figuras do Mundial de sub-20, que decorreu no Chile, e que consagrou a seleção de Marrocos.

Este jovem tornou-se motivo de atração para muitas pessoas, que querem saber mais acerca dele; a prova é que passou de 8 mil seguidores no Instagram para mais de 675 mil em poucos dias.

O avançado deixou a sua marca no Mundial, com cinco golos, dois deles na final, com a Argentina, que decidiu o título a favor de Marrocos. Foi, também, considerado o segundo melhor jogador do torneio.

Yassir Zabiri chegou ao Famalicão em agosto de 2024. Na altura com 19 anos, o avançado marroquino chegava proveniente do Union Touarga e com contrato por quatro temporadas.

Depois de ter cumprido praticamente toda a formação na Académie Mohammed VI de Football, Zabiri foi uma das revelações do campeonato de Marrocos, prova em que cumpriu a estreia com apenas 18 anos.

Na primeira época em Famalicão, começou por ser suplente utilizado em quatro jogos da equipa principal, pela qual fez seis jogos e três golos, além de seis jogos e seis golos pela equipa sub-23. Esta época, fez três jogos pela equipa principal, como suplente utilizado, ante Santa Clara, AVS e Sporting.