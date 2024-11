Famalicão: Zaydou e a «incrível» felicidade de jogar pelo seu país

O jogador do FC Famalicão estreou-se pelas Ilhas Comores. Na fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, Zaydou jogou as duas últimas partidas, com vitórias sobre a Gâmbia, 1-2, e sobre Madagáscar, 1-0. No primeiro jogo atuou os 90 minutos e no segundo 45. A seleção treinada pelo italiano Stefano Cusin garantiu a presença no CAN do próximo ano, com o primeiro lugar no Grupo A.

Já em Famalicão, Zaydou Youssouf – que nasceu em França e chegou a somar duas internacionalizações pelos sub-21 – revelou a felicidade por representar o país dos pais. «Foi incrível. Ficámos em primeiro lugar do grupo e estou muito feliz». Recorda que quando estava em terras gaulesas também já tinha sido abordado para jogar pela seleção das Comores, mas «era muito jovem» e não se sentia pronto. Agora, com 25 anos, e depois de conversar com o selecionador e com a família «entendi ser o momento de representar o país dos meus pais».

Em declarações aos canais de informação do FC Famalicão, o médio recordou como foi muito bem recebido «num país pequeno», com cerca de 800 mil habitantes, «mas onde todos são felizes»… porque há o futebol. Zaydou diz que o seu país «tem pouca coisa, mas tem futebol que é muito importante para as pessoas».

Recorda que na primeira vez que foi às Ilhas Comores «estavam pessoas junto ao aeroporto a darem-me as boas-vindas. Não estava pronto para isso. Foi mesmo incrível. Até parecia que já jogava na seleção há muito tempo. Toda a gente estava feliz e ajudaram-me muito». E a felicidade aumentou quando muitos lhe disseram que acompanham o Famalicão e «disseram-me que é um grande clube em Portugal».

No Campeonato Africano das Nações, que vai ser disputado entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026, em Marrocos, a seleção das Ilhas Comores vai com ambição «e sem medo. No futebol uma seleção dita pequena pode ganhar a uma seleção dita grande. É esse o encanto do futebol», reconhece.