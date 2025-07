Famalicão: Zé Amaro no aniversário da vila de Ribeirão

A vila de Ribeirão faz 39 anos e a programação está a decorrer há já alguns dias, com destaque para as atividades desportivas, como o “Move-te”, ao final da tarde em frente à sede da Junta de Freguesia.

O dia oficial que marca a elevação a vila é esta quinta-feira, dia 3 de julho. Da programação consta, por exemplo, a inauguração das obras de remodelação da sede da Junta, às 15 hora; às 21 horas, atuação da marcha de Santo António do Sol Nascente, em frente à sede da Junta, e desfile da Festa da Flor – ARDLA. Pelas 21h30, tem lugar a sessão solene comemorativa do aniversário, com bolo e fogo-de-artifício.

Sexta-feira, dia 4 de julho, pelas 21h30, concerto “Vassala”, em frente à Junta. No sábado, às 21h30, arranca o Festival de Folclore do Rancho Etnográfico de Ribeirão, também na Junta.

No domingo, 6 de julho, às 09h45, passeio turístico de bicicletas antigas e traje antigo de Ribeirão-Associação ARDLA, com concentração na sede da Associação ARDLA, na antiga escola da Portela; 18 horas, musical do CCDR, no Parque de Lazer Rio Veirão; à mesma hora sunset jovem no Bosque Encantado.

Nos dias seguintes, chá poético no dia 7, às 21h30, no parque de lazer; no dia 8, das 19 às 21 horas, “Move-te”; a 9 de julho, pelas 21h30, atuação do Circo do INAC no parque de lazer do Rio Veirão.

Quinta-feira, dia 10 de junho, às 19 horas, abertura da mostra associativa instalada junto às piscinas; no mesmo local, às 21h30, atua Zé Amaro.

O dia 11 começa, às 15 horas, com o convívio sénior e atuação dos cavaquinhos do CCDR, junto às piscinas; pelas 21h15, atuação dos pequenos cantores do Centro Social de Ribeirão; 22 horas, concerto pela Orquestra Sinfónica do Ave, junto às piscinas; 23 horas, intervenção humorista.

Sábado, dia 12, pelas 13 horas, concurso de pesca, em Souto de Santa Ana; 10 horas, passeio do Motoclube de Ribeirão, em frente à Junta; 15 horas, Torneio de Sueca, junto às piscinas; 16 horas, atuação do Grupo de Cantares à Concertina; 21h30, Dragon Clube – Artes Marciais Alex Ryu Jitsu e Kickboxing; 21h30, danças da Graxa junto às piscinas e danças na Casa do Povo; meia-noite, DJ do Bosque Encantado junto às piscinas.

Domingo, dia 13, pelas 18 horas, concerto de órgãos de tubos, na igreja. No domingo seguinte, dia 20 de julho, às 08h30, trail solidário – Afipre Team e MontBlue. Concentração em frente à Escola Básica de Ribeirão.