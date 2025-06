Famalicão: Zlobin renova até 2027

Ivan Zlobin, de 28 anos, prolongou o vínculo por mais duas temporadas, com as duas partes a estender a ligação até ao término da época 2026/2027.

O guarda-redes chegou ao clube na temporada 2020/2021, iniciando um percurso pautado por um enorme profissionalismo e dedicação, recolhendo elogios por parte dos treinadores que o orientaram, gabando-lhe as virtudes futebolísticas e humanas.

Na temporada que terminou, Ivan Zlobin assumiu, em agosto do ano passado, a baliza e fez prova do valor que lhe era reconhecido. Também por isso, fez parte do lote de capitães, num claro sinal da importância que o grupo de trabalho lhe atribui. No entanto, em dezembro do mesmo ano sofreu uma grave lesão num rim e esteve afastado dos relvados. Depois, nas duas últimas jornadas voltou a receber a titularidade.

«Muito feliz e honrado por ter renovado», Zlobin sente-se «totalmente em casa, quer no clube quer na cidade, e só posso valorizar a confiança que demonstraram com este prolongamento do vínculo».

O guarda-redes diz que o clube e a cidade tornaram-se muito especiais para si. «O facto de os meus filhos terem nascido cá e a forma calorosa como todos me acolheram no clube em 2020 fazem com que o Futebol Clube de Famalicão seja inequivocamente importante na minha vida», reconheceu.

Com tantos anos de casa, diz ser uma testemunha privilegiada «do crescimento exponencial do clube nos últimos anos. É fantástica a trajetória ascendente que tem trilhado e este caminho só pode significar que o clube quer lutar por grandes coisas». Uma ideia suportada não só no crescimento do clube mas também «na força e entusiasmo dos adeptos», a quem pede que continuem a apoiar da mesma forma. «É fantástico presenciar o orgulho com que dizem que são do Vila Nova». Igual orgulho e responsabilidade sente em envergar a braçadeira de capitão.