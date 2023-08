Famalicão: Zona de mato em Sezures começou a arder às 07h00

O Futebol Clube de Famalicão começou, esta sexta-feira, a sua participação na temporada 2023/2024 da I Liga.

O Presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, aproveitou o momento para, nas redes sociais, desejar boa sorte à equipa mais representativa do concelho.

O Famalicão é um dos grandes embaixadores do concelho no país e no mundo e tem desempenhado essa tarefa com distinção nos últimos anos.

Estamos a torcer por mais uma grande época.

Boa sorte Famalicão!