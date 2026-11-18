Uma habitação em Delães, Famalicão, foi alvo de um assalto durante a madrugada desta quarta-feira, com os moradores dentro de casa. Cinco pessoas dormiam no interior quando os suspeitos entraram e fugiram com um automóvel, computadores e carteiras.

A GNR de Riba d’Ave foi acionada pelas 07h30. Ao que a Cidade Hoje apurou, junto de fonte próxima, os assaltantes levaram uma viatura da marca Mercedes, dois computadores e várias carteiras que se encontravam no interior da residência.

Os larápios terão escalado um muro para chegar à casa e depois arrombaram uma das entradas. Os moradores, que dormiam no momento da intrusão, não terão dado conta de nada até às primeiras horas de manhã, assim que acordaram.

O caso passa agora para as mãos do Núcleo de Investigação Criminal de Braga, que vai fazer diligências necessárias para tentar identificar os suspeitos e localizar o veículo furtado.