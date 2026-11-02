A atleta famalicense Ana Mesquita esteve em destaque na Maratona de Nova Iorque, realizada este domingo, 1 de novembro, ao conquistar o terceiro lugar entre as portuguesas, com o tempo de 3 horas, 18 minutos e 13 segundos.
De acordo com os resultados divulgados, Ana Mesquita ficou atrás de Dulce Silva, primeira classificada, com 3h11m05s, e de Alice Mendes, que terminou em 3h16m25s. A famalicense garantiu, assim, um lugar no pódio feminino português numa das maratonas mais emblemáticas do mundo.
A prova reuniu perto de 60 mil atletas e celebrou este ano os 50 anos do percurso pelos cinco bairros de Nova Iorque. Os participantes percorreram os 42,195 quilómetros entre Staten Island e o Central Park, passando por Brooklyn, Queens, Manhattan e Bronx.
A presença portuguesa voltou a fazer-se notar, com 69 atletas nacionais a concluírem a distância. Entre os homens, Alexandre Felício foi o melhor português, com 2h40m46s.