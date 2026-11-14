A Campicarn, empresa sediada em Vila Nova de Famalicão que se apresenta como líder nacional no setor da carne de bovino, vendeu ao grupo Jerónimo Martins a unidade industrial que explorava em Torres Novas. O comprador é o braço agroalimentar do universo que detém a cadeia Pingo Doce.

A confirmação foi dada ao ECO por uma fonte oficial do grupo, que descreveu a fábrica como vocacionada para a preparação, transformação e embalamento de carne de bovino, tanto fresca como processada.

Apesar de já estar assinado, o acordo só ficará concluído se se cumprirem determinadas condições, entre as quais a ausência de oposição por parte da Autoridade da Concorrência (AdC). A aquisição foi feita através da Best Farmer, que, de acordo com o último relatório e contas do grupo, comercializou 13.679 bovinos no ano passado. Junto da AdC, o negócio foi comunicado como a tomada de controlo exclusivo de uma unidade económica autónoma pertencente à Carnes Campicarn.

Uma referência da indústria famalicense

Criada em 1987 por Manuel Martins, a Campicarn tem as suas raízes em Vila Nova de Famalicão, concelho onde mantém a sede e de onde cresceu até se afirmar como uma das principais empresas nacionais do setor da carne de bovino. Há exatamente dois anos, a sociedade de capital de risco Growth Partners entrou no capital da empresa.

A fábrica agora vendida foi a aposta de expansão do grupo famalicense fora do concelho. Inaugurada no verão de 2023, no espaço que pertencera à Nutrigreen, na freguesia da Zibreira, em Torres Novas, conta com cerca de 11.000 metros quadrados de área coberta e tinha como meta, na altura, criar perto de 200 empregos.