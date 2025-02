Famalicense compra raspadinha e ganha 500 euros por mês durante dois anos

A Mercadona vai abrir, em 2025, 10 novos supermercados em Portugal para dar continuidade ao seu plano de expansão. Até ao momento, a Mercadona já conta com 60 lojas abertas e dois Blocos Logísticos a funcionar na Póvoa de Varzim e em Almeirim. Com estas aberturas, vai terminar o ano com 70 lojas em território nacional.

Loures (Santa Iria de Azóia e Frielas), Penafiel (Milhundos), Fafe, Leiria (Vale Sepal), Matosinhos (São Gens), Palmela, Lisboa (Alta de Lisboa e Quinta do Lambert) e Porto (Amial) são as novas lojas Mercadona previstas para 2025, ficando assim mais perto dos seus “Chefes” (clientes). A primeira abertura terá lugar já no próximo mês de março, em Santa Iria de Azóia, estreando-se no concelho de Loures.

Este plano confirma que é em 2025 que a Mercadona chega à cidade de Lisboa, onde prevê abrir duas lojas. Uma das lojas, na Alta de Lisboa, vai acolher também um novo escritório corporativo da empresa, que complementará o de Vila Nova de Gaia, onde a empresa tem a sua sede em Portugal. A segunda loja estará localizada na Quinta do Lambert, no Lumiar.

Criação de emprego

A Mercadona está presente em 12 distritos em Portugal e conta já com 7.000 colaboradores, sendo que 1.700 se incorporaram na empresa em 2024. Para dar resposta ao plano de expansão para 2025, a empresa já se encontra a recrutar para diversas funções, reforçando a forte aposta feita em território nacional e criando emprego estável e de qualidade.

Recentemente a empresa anunciou um aumento de 8,5 % a todos os colaboradores, aplicado desde janeiro de 2025, fixando o seu salário de entrada em 14.963,90 € brutos anuais, com progressão salarial até 20.465,10 € alcançados num máximo de 4 anos. Acrescem a estes valores o subsídio de alimentação diário e o subsídio de domingos, feriados e horas de trabalho noturno. Com o cumprimento de objetivos individuais e da empresa, soma-se ainda o Prémio Anual, que a partir do primeiro ano de antiguidade é equivalente a um salário extra e, a partir dos 4 anos de antiguidade, é de dois salários extra.

A nova tabela salarial oferece assim um salário de entrada 23 % acima do salário mínimo nacional. Já os colaboradores com mais de 4 anos de antiguidade, auferem atualmente um salário superior em 68 % ao SMN.

As vagas em aberto para trabalhar na Mercadona são principalmente para operador de supermercado, auxiliar de manutenção e operador de armazém (bloco logístico). Todas as ofertas de emprego têm um período de formação, com contrato efetivo e são remuneradas desde o primeiro dia. Além disso, durante esse período, todas as despesas estão a cargo da empresa – alimentação, transporte, estadia e também viagens a casa de 15 em 15 dias para todos os colaboradores.

A Mercadona possui uma Política de Recursos Humanos diferenciada que aposta na construção de carreiras, na progressão salarial, na equidade e na promoção interna, uma das principais formas de valorizar e criar oportunidades de desenvolvimento. Este recrutamento interno visa procurar talento dentro da própria empresa. A Mercadona tem ainda uma política de formação que é essencial para a preparação do futuro de todos os colaboradores, e que permite o seu desenvolvimento pessoal e profissional.