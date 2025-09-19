Concelho

Famalicense continua desaparecido há 1 ano e 11 meses

Adelino Ferreira Lopes está desaparecido desde a manhã de 17 de outubro de 2023, há 1 ano e 11 meses, e desde então não existe informação acerca do seu paradeiro.

O famalicense vivia com uma família de acolhimento, na freguesia de Requião e foi visto pela última vez por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco.

Adelino é dependente de medicação e tem dificuldades de locomoção.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.

Famalicão: Marcos Peña diz que a equipa mantém índices de confiança

O médio centro Marcos Peña promete um Famalicão lutar pela vitória diante do Casa Pia Atlético Clube, jogo respeitante à 6.ª jornada da Liga Portugal Betclic e agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio Municipal de Rio Maior.

O jovem jogador espanhol, contratado este ano pelo FC Famalicão, diz que a derrota diante do Sporting não belisca a qualidade do trabalho que está a ser feito. «Nós jogamos bem, perdemos três pontos, mas serviu para aprender e seguir fazendo melhor», disse em declaração ao clube.

O médio, que foi titular diante do Sporting, sente a equipa com os índices de confiança elevados, «a trabalhar bem» e com vontade de lutar do primeiro ao último minuto. Sobre o facto de ser uma equipa jovem (no último jogo a média de idades dos jogadores do meio campo era de 20 anos), Marcos Peña realça que «pode não ter muito experiência, mas talento e qualidade temos».

Apesar de estar há pouco tempo no clube, confessa que já se sente parte do grupo e bem integrado na cidade. «Os meus companheiros já me conhecem e eu a eles, e dentro de campo sinto-me confortável. O modelo de jogo também me beneficia», sublinha.

Sobre a sua forma de jogar, conta que se apresenta como o primeiro defesa, gosta de ter bola e de ajudar os seus companheiros.

Marcos Peña está também satisfeito com «o clube, a cidade e os companheiros». Deixa, ainda, uma palavra de apreço aos adeptos, pelo apoio «em todos os campos».

Famalicão: António José Seguro, em visita à ATP, valoriza setor têxtil

António José Seguro, candidato à Presidência da República, visitou a ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que tem sede no CITEVE, Vila Nova de Famalicão, onde se reuniu com responsáveis institucionais e empresários do setor têxtil.

«Encontrei um setor moderno, inovador, resiliente, que já não é a fábrica de vão de escada de outros tempos. Mas também ouvi as dificuldades, a burocracia e a incerteza que travam quem quer arriscar e inovar. Portugal precisa de libertar esta energia criativa, para transformar desafios em futuro e oportunidades em progresso», escreveu o próprio após a visita.

Já segundo a ATP, o candidato destacou a importância da tecnologia aplicada ao têxtil e o potencial do setor na área da defesa, seja para coletes balísticos, capacetes ou sensores. «Há uma paleta de soluções que podem e devem ser colocadas ao serviço das empresas», afirmou, salientando que «as empresas trazem valor e crescimento económico para o país», o que permite «remunerar melhor as pessoas» que nelas trabalham».

Na reunião abordaram, também, o aumento do valor acrescentado, focando-se na área da defesa que apresenta potencial para gerar projetos de inovação e novos produtos, em colaboração com os centros tecnológicos. Falaram, ainda, da otimização de programas de incentivo ao investimento e de utilização simplificada e célere, permitindo à indústria encontrar a estabilidade necessária para enfrentar a instabilidade global.

«O Estado tem de apoiar os empresários, a própria Europa», concluiu, elogiando a resiliência da fileira e mostrando-se comprometido em encontrar formas de criar mais riqueza e permitir que as empresas exportem mais.

 

 

Saiba como proceder para votar antecipadamente nas eleições autárquicas de outubro

Os cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral em território nacional que estejam impossibilitados de comparecer para votar no dia 12 de outubro podem inscrever-se para o voto antecipado.

Os estudantes, doentes internados ou presos (não privados de direitos políticos) devem inscrever-se até 22 de setembro, através do envio de requerimento ao presidente da Câmara do Município em que se encontram recenseados. O voto é recolhido entre 29 de setembro e 2 de outubro.

As pessoas que estejam impedidas de se deslocar à assembleia de voto no dia da eleição por motivos profissionais podem votar diretamente na Câmara Municipal entre os dias 2 e 7 de outubro.

Devem apresentar o documento de identificação civil (cartão de cidadão ou bilhete de identidade); o documento comprovativo do impedimento invocado, assinado pelo seu superior hierárquico, pela entidade patronal ou outro que comprove suficientemente a existência do impedimento ao normal exercício do direito de voto, consoante os casos.

Mais informações e requerimentos disponíveis no site da Comissão Nacional de Eleições em: www.cne.pt/content/eleicoes-autarquicas-2025.

 

Famalicão: Comunidade do Vale do Pelhe em palco com a “Última Despedida”

“Última Despedida” é o título de um espetáculo de teatro que vai ser exibido este sábado, às 18 horas, no Teatro Narciso Ferreira.

Trata-se de um trabalho inspirado em histórias e reflexões da população do Vale do Pelhe, que envolveu mais de uma centena de cidadãos das freguesias do Vale do Pelhe (Requião, Vale de São Martinho, Cruz, Vale São Cosme, Telhado e Portela), incluindo de utentes do Centro Social Paroquial de Requião.

Em palco estarão dez cidadãos famalicenses, acompanhados pelo ator profissional Tomás Bárbara, que admite que este projeto exigiu «fazer as coisas de forma diferente» e, neste caso, «a pressão foi maior».

A performance aborda, de forma sarcástica e descontraída, os desafios da terceira idade, em especial o final da vida. «A princípio, achei um pouco chocante, mas depois comecei a entender que é um alerta (…) porque há gente que não dá a devida atenção aos idosos», comenta Isabel Guimarães, de Requião.

A direção artística é da Momento – Artistas Independentes e está integrado no programa municipal Há Cultura 2024-2027. A «Última Despedida’ surge como uma crítica social, uma provocação», afirma o diretor artístico, Diogo Freitas, que sublinha a importância de «quebrar o tabu» da velhice, colocando-o em cima do palco de forma leve e divertida, apesar de se tratar de «um tema sério: a forma como tratamos os idosos».

O encenador recorda que inicialmente as pessoas envolvidas no espetáculo ficaram apreensivas, mas depois foram-se libertando. Para os responsáveis pelo espetáculo também foi desafiante, ao permitir discutir um tema ainda considerado controverso.

Refira-se que o projeto de cocriação comunitária “Última Despedida” foi desenvolvido entre junho e setembro de 2025 e incluiu uma instalação artística sonora de acesso livre, inspirada nas sessões com a comunidade do território abrangido. A instalação esteve patente no adro da Igreja de Requião, em junho passado, permitindo ouvir os testemunhos dos utentes do Centro Social Paroquial de Requião e deixar mensagens de voz ligadas ao tema central do projeto.

Este espetáculo é promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão no âmbito do programa Há Cultura 2024-2027, em coprodução com o Teatro Narciso Ferreira e em parceria com a Comissão Social Inter-Freguesias de Vale do Pelhe, e com cofinanciamento da União Europeia, através do Programa Regional NORTE 2030.

Famalicão: Vicente, de 7 anos, é portador de Atrofia Muscular Espinhal e precisa de ajuda

O Vicente é um menino de quase 7 anos, portador de Atrofia Muscular Espinhal tipo 1, que precisa de uma plataforma elevatória para conseguir ter mais autonomia e qualidade de vida, pois desloca-se em cadeira de rodas e vive, em Avidos, num 1.º andar sem elevador.

O menino é um guerreiro, é alimentado por um balão gástrico, faz suporte ventilatório durante o sono e faz muitas terapias. Agora, vai começar uma nova fase na sua vida, ao ingressar no 1.º Ciclo.

Está a decorrer uma campanha para angariação de fundos para ajudar a família do Vicente. Um dos autores desta onda de solidariedade é o Grupo Motard Lama “Os Cabeças”, de Santo Tirso. Quem puder pode contribuir.

Gofundme- “Na Curva da Vida pelo Vicente” – https:I//www.gofundme.com/f/na-curva-da-vida-pelo-vicente.

Mbway 914228727 – 930580885.

IBAN pt 50 00 33 0000 4536 2564 2950 5

NIB 0033 0000 4536 2564 295 05.

Famalicão: ULS Médio Ave entre as melhores a nível nacional

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave (ULSMAve) ficou em 2.º lugar no Índice de Desempenho Global (IDG) dos Cuidados de Saúde Primários, com 86,7 pontos, segundo dados de julho de 2025.

O IDG avalia vários aspetos, como o acesso aos serviços, o acompanhamento de doenças, a promoção da saúde, a ligação entre cuidados e a qualidade da prescrição médica.

O Diretor Clínico para os Cuidados de Saúde Primários da ULSMAve, João Marques Silva, sublinha: “Este resultado confirma o trabalho rigoroso, o empenho e a dedicação de todos os profissionais, que diariamente procuram garantir cuidados de saúde de qualidade à população que servimos.”