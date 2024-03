Famalicense Cristina Clara atua hoje no Festival da Canção e poderá levar “Primavera” à Eurovisão

A décima terceira edição do Bgreen – Ecological Film Festival será apresentada ao final da manhã, 11h30, do dia 6 de março, na Oficina – Escola Profissional do INA (Colégio das Caldinhas).

O Bgreen é um festival de vídeo ecológico que tem como principal objetivo sensibilizar os jovens para as questões ambientais através de spots de vídeo. A competição é dirigida a estudantes do ensino básico e secundário (ou equivalente), de qualquer parte do mundo, com idades compreendidas entre os 13 e os 21 anos (inclusive).