Famalicense dá 500 euros a quem encontrar o Zuky

O Instituto de Emprego e Formação Profissional divulgou recentemente dados que indicam que o desemprego em Vila Nova de Famalicão teve uma queda no mês de março. No total, foram registados 3362 desempregados, uma redução de 18 pessoas em relação ao mês anterior, em que o número de desempregados era de 3380.

Segundo o relatório agora conhecido, o desemprego no concelho mais as pessoas do sexo feminino do que o masculino.