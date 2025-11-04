Concelho, Última Hora

Famalicense de 32 anos está desaparecido: Família de Pedro desespera por informações

Pedro Azevedo (na imagem) está desaparecido desde a manhã desta segunda-feira, dia 3 de novembro.

Ao que a Cidade Hoje apurou junto da família, Pedro, antes de sair de casa a pé, na freguesia de Brufe, avisou que regressaria a tempo dos compromissos que havia agendado para o próprio dia, no entanto, nunca mais regressou.

Desde então, e apesar das várias tentativas de contacto, o jovem de 32 anos está com o telemóvel desligado, o que tem deixado as pessoas mais próximas em sobressalto.

A família apela a quem tenha informações sobre Pedro Azevedo que as reporte diretamente às autoridades.

 

 

 

 

Famalicão entre os municípios mais financeiramente eficientes: 7º lugar no ranking nacional

Vila Nova de Famalicão melhorou a sua posição no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses. O concelho ocupa agora o 7.º lugar nacional no ranking da eficiência financeira, depois de ter ficado em 8.º lugar no ano anterior.

O estudo, elaborado pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e pela Ordem dos Contabilistas Certificados, com o apoio do Tribunal de Contas, analisou as contas de 2024 dos 308 municípios do país.

Entre os municípios de maior dimensão, Famalicão é o mais bem classificado do distrito de Braga e apresenta o maior equilíbrio orçamental a nível nacional.

A autarquia de Mário Passos mantém uma trajetória positiva desde 2017, ano em que ocupava o 16.º lugar. O concelho consolidou assim a sua posição entre os municípios portugueses com melhor desempenho financeiro.

A 21.ª edição do Anuário Financeiro confirma o rigor da gestão municipal e o compromisso do executivo com a estabilidade e a sustentabilidade das contas públicas.

Famalicão: Ex-dirigente de clube de futebol condenado por abuso sexual

Esta terça-feira, o Tribunal de Guimarães condenou a seis anos e oito meses de prisão um homem de 64 anos por abusar da sobrinha-neta, de 11 anos. O crime terá ocorrido em 2020, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo avança o JN, o antigo dirigente de um clube de futebol amador terá abusado sexualmente da criança, duas vezes, na piscina de casa, tendo em conta que eram vizinhos.

O arguido terá ainda de pagar uma indemnização de 18 mil euros à vítima, à qual acrescem todos os custos associados a tratamentos psicológicos.

Famalicense está entre os melhores do mundo no Campeonato de Pizza em Itália

Graciano Oliveira, natural de Joane, vai participar no ‘Campionato Mondiale Pizza DOC 2025’, entre os dias 11 e 13 de novembro, em Nápoles, competindo por entre os melhores do mundo.

O pizzaiolo de 41 anos esteve em destaque na 10.ª edição do Campeonato Português de Pizza, que decorreu no último mês em Vila Nova de Gaia, sendo um dos vencedores da competição na categoria pizza tradicional.

Dono de dois restaurantes, em Famalicão e Guimarães, formou-se na área há oito anos e já arrecadou também o “Trofeo del Pizzaiolo – Alto Minho”, no ano de 2022.

Famalicão: Equipa sub-23 surpreendida pelo Leixões

Na nona jornada da Liga Revelação, o FC Famalicão recebeu o Leixões e acabou derrotado, por 1-3. A equipa visitante colocou-se em vantagem logo nos primeiros minutos do encontro e aumentou a vantagem, por volta da meia hora. Os famalicenses reduziram perto do intervalo, por Umar Abubakar. O terceiro golo do Leixões “caiu” já no final da partida, quando o Famalicão jogava com menos um jogador, pela expulsão de Rafael Venâncio.

A equipa famalicense mantém os 13 pontos e continua no quinto lugar. Na próxima jornada, marcada para o dia 25 deste mês visita o Rio Ave.

 

Famalicão: An-Dança destaca-se em prestigiada competição internacional

A An-Dança, Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, destacou-se entre centenas de participantes internacionais com prémios de excelência nas semifinais do Youth America Grand Prix YAGP Paris 2025, a mais prestigiada competição mundial dedicada a jovens bailarinos.

O YAGP é reconhecido globalmente como a maior plataforma de descoberta de talentos da dança clássica e contemporânea, reunindo anualmente milhares de participantes de mais de 35 países.

Nesta competição, a An-Dança conquistou um primeiro e segundo lugar com coreografias de Michael Fuscaldo. Um terceiro lugar por Carlos Almeida em “9 to 5” (coreografia de Núria D’Oliveira Soares). Sénior Contemporary Women, segundo lugar de Victoria Vilaça em “Les moulins de mon cœur”, coreografia de Michael Fuscaldo. Outstanding Choreographer Award — atribuído a Michael Fuscaldo, em representação da An-Dança, Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão. Além de vários top 12.

Os resultados de Paris seguem-se ao êxito obtido nas Finais Mundiais do YAGP 2025, em Tampa (EUA), onde a An-Dança alcançou o Top 12 com a coreografia “Ode Romeu & Juliet” e “Unsuitable” de Núria D’Oliveira Soares um feito reservado às melhores escolas e companhias do circuito internacional.

Estes prémios colocam a An-Dança e os seus alunos entre os nomes mais destacados da nova geração da dança europeia, «comprovando a consistência do projeto artístico e pedagógico desenvolvido em Vila Nova de Famalicão», refere Marta de Oliveira Soares, diretora da An-Dança.

Esta responsável salienta que «estes resultados são o reflexo de um trabalho contínuo de exigência, paixão e compromisso. Cada aluno que sobe ao palco do YAGP representa não apenas a nossa escola, mas também o nome de Vila Nova de Famalicão e o potencial artístico da juventude portuguesa», sublinha Marta de Oliveira Soares.

«Os feitos agora alcançados reforçam o papel de Vila Nova de Famalicão como cidade de cultura e talento, e demonstram que o investimento no ensino artístico tem um impacto direto na formação, na autoestima e na projeção dos jovens a nível global», acrescenta.

Com uma trajetória de quase três décadas de existência e uma década no Concelho, a An-Dança «é hoje um referente nacional e internacional na formação em dança, promovendo o ensino artístico especializado e extracurricular em articulação com escolas da região. A instituição aposta na valorização «do ensino da dança como um todo, na formação integral dos alunos e na representação internacional de Portugal através da arte e da educação», refere a direção da escola.

Famalicão: Manuel Serafim tomou posse como presidente da Junta de Freguesia de Mogege

A sede da Junta de Freguesia recebeu, no passado domingo, a cerimónia de tomada de posse de Manuel Serafim, eleito nas autárquicas de 12 de outubro, pelo Movimento Mais por Mogege.

Na sua intervenção, agradeceu «a confiança depositada» pelos eleitores e reafirmou o seu compromisso «de trabalhar com proximidade, transparência e dedicação pelo desenvolvimento», da freguesia.

Com a tomada de posse inicia-se, oficialmente, um novo ciclo na vida autárquica da freguesia, marcado pela vontade «de dar continuidade ao trabalho realizado» e de promover projetos que melhorem a qualidade de vida da comunidade.

A sessão contou com a presença de membros da assembleia de freguesia, representantes de associações locais e habitantes que quiseram testemunhar o início do novo mandato autárquico.

Ainda durante a cerimónia, foi enaltecido e homenageado o antigo presidente, José Carlos Lima, que terminou o seu mandato. O ex-autarca foi alvo do reconhecimento pelo trabalho durante os 12 anos de mandato. Ana Maria, que também cessou funções como secretária do executivo, recebeu igualmente uma palavra de apreço e agradecimento pelo seu contributo à comunidade.