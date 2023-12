Famalicense de 34 anos morre em acidente de trabalho

Alunos das escolas treinam com o plantel do FC Famalicão

Em mais uma iniciativa de proximidade com a comunidade, a SAD do FC Famalicão abriu as portas do treino do plantel principal a cerca de 400 crianças de vários estabelecimentos de ensino do concelho.

Qual presente de Natal, na manhã desta quarta-feira, em pleno relvado do Estádio Municipal, os jovens tiveram a oportunidade de “treinar” com os jogadores e receberam um gorro como lembrança. Um momento inolvidável para as crianças que privaram, bem de perto, com os jogadores que admiram. Houve, por exemplo, uma menina, que pediu a camisola ao capitão Riccieli para oferecer ao irmão.

Esta iniciativa, como outras que o clube realiza ao longo da época na comunidade escolar, visa incrementar o “Amor de Perdição” junto da comunidade.