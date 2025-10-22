Famalicense de Joane vence Campeonato Português de Pizza

Graciano Oliveira, natural de Joane, esteve em destaque na 10.ª edição do Campeonato Português de Pizza, em Vila Nova de Gaia, sendo um dos vencedores da competição numa das categorias (pizza tradicional), onde concorreu contra perto de 60 participantes..

O pizzaiolo de 41 anos é dono de dois restaurantes, em Guimarães e Famalicão, formou-se na área há oito e já havia arrecadado o “Trofeo del Pizzaiolo – Alto Minho”, no ano de 2022.

Em breve, o famalicense prepara-se para participar numa competição, a nível mundial, a decorrer em Nápoles, Itália.