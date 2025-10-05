Sociedade

Famalicense denuncia falhas na Saúde 24: “Chamadas caem depois de 40 minutos de espera”

Um famalicense denunciou à Cidade Hoje a dificuldade que enfrentou para conseguir contacto com o SNS24, na noite deste sábado, em que necessitava de se deslocar às urgências por motivos de doença.

O cidadão contou que, como é obrigatório passar por uma pré-triagem telefónica antes de se dirigir a um hospital, tentou ligar para a linha por três vezes, a partir das 21h. Em todas as tentativas, após cerca de 40 minutos de espera, as chamadas caíram sem que tivesse qualquer contacto com o serviço de saúde.

Só à quarta tentativa, já depois da meia-noite, conseguiu finalmente falar com uma enfermeira, que lhe orientou sobre os passos seguintes.

Este caso não é isolado. Diversas denúncias e relatos de cidadãos têm apontado dificuldades no acesso ao SNS24, especialmente durante horários de maior procura.

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em cozinha de apartamento

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram, na tarde deste domingo, acionados para uma situação de incêndio, numa cozinha de um edifício localizado na Rua Ana Plácido, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta foi dado às 12h15 e, chegados ao local, os soldados da paz verificaram que a situação já estava ultrapassada, tendo apenas que proceder aos trabalhos de ventilação do espaço.

Não há registo de feridos.

Petição defende habitação e segurança para vítimas de violência doméstica

Foi lançada uma petição pública que apela a medidas mais eficazes para proteger mães e crianças vítimas de violência doméstica em Portugal. A iniciativa, apoiada pelo movimento Humanamente e por Carla Sofia Marques Teixeira, sobrevivente de violência, defende a criação de urbanizações seguras com habitação, apoio psicológico e integração laboral.

A petição propõe também uma aplicação móvel de alerta discreto para contacto rápido com as autoridades.

Já disponível online, será entregue à Assembleia da República após reunir o número necessário de assinaturas.

Famalicão: 28 animais encontraram uma nova família este sábado

O Dia Mundial do Animal foi celebrado este sábado, em Famalicão, com um balanço muito positivo: 28 animais encontraram uma nova família. O Centro de Recolha do concelho esteve aberto durante todo o dia, recebendo dezenas de visitantes que quiseram conhecer e adotar os patudos à espera de um novo lar.

A iniciativa foi marcada por momentos de grande emoção e contou com o apoio essencial dos voluntários, cuja dedicação diária torna possível mudar o destino de tantos animais.

Mercadona apoia Campanha do Banco Solidário Animal, de 3 a 12 de outubro

Pelo quarto ano consecutivo a solidariedade animal volta a estar no centro das atenções da Mercadona. Entre 3 e 12 de outubro, a empresa volta a participar na campanha do Banco Solidário Animal, organizada pela Animalife. A empresa coloca à disposição desta campanha todas as suas lojas, nos distritos onde está presente: Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Santarém, Viseu, Viana do Castelo.

Durante a campanha, os clientes podem apoiar animais em risco através de uma doação simples: 1€ ou múltiplos desse valor no momento do pagamento. Todo o montante recolhido é entregue à Animalife em forma de cartões, que depois chegam a associações de proteção animal locais. Estas instituições utilizam os cartões para comprar os bens de que realmente precisam, garantindo uma ajuda prática e direta para melhorar o bem-estar dos animais.

Gabriela Oliveira, Responsável de Ação Social da Mercadona em Portugal, refere que “a Mercadona acredita que cada campanha faz a diferença, por isso participar na campanha do Banco Solidário Animal é mais um passo que representa o compromisso da empresa para com o bem-estar animal. Este é o quarto ano consecutivo em que nos unimos à Animalife nesta iniciativa, que tem contado com a enorme generosidade dos nossos clientes. Já são mais de 60 lojas envolvidas e, a cada nova edição, sentimos que o impacto desta causa cresce.”

Segundo Rodrigo Livreiro, presidente de direção da Animalife, o Banco Solidário Animal é a maior iniciativa nacional de apoio direto a animais em risco. A edição que decorre de 3 a 12 de outubro nas lojas Mercadona tem um objetivo muito claro: garantir alimento e bens essenciais para milhares de animais que estão a cargo das associações, dos protetores e das famílias em situação de vulnerabilidade, em todo o país”.

A Animalife é uma associação nacional sem fins lucrativos de sensibilização e apoio social e ambiental. A sua missão é reduzir o problema do abandono animal em Portugal. Além das ações de sensibilização, a organização criou e gere o Banco Solidário Animal, uma campanha que apoia diretamente três grupos: animais sob responsabilidade de Associações e Grupos de Proteção Animal, famílias economicamente carenciadas com animais a cargo e pessoas em situação de sem-abrigo acompanhadas pelos seus companheiros.

Na edição passada do Banco Solidário Animal, realizada em parceria com a Mercadona, graças ao contributo de milhares de clientes, foi possível angariar um total de 95 515€.

Preço dos combustíveis desce até 2 cêntimos na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, gasolina e gasóleo devem ficar mais baratos.

No caso do gasóleo a descida é mais evidente, 2 cêntimos por litro, já a gasolina desce apenas 0,5 cêntimos.

Famalicão: Criança de 10 anos desaparecida desde Julho encontrada em Delães numa casa abandonada

A Polícia Judiciária localizou, esta segunda-feira, em Delães, Famalicão, uma criança de 10 anos que tinha sido raptada pelo pai no passado mês de julho, em Guimarães.

Segundo avança o Correio da Manhã, o menor foi encontrado numa casa abandonada, conhecida por ser frequentada por toxicodependentes. A criança apresentava ferimentos e encontrava-se debilitada.

Foi transportada de imediato para o Hospital de Famalicão.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades.