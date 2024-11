Famalicense desaparece sem deixar rasto: Adelino Lopes saiu de casa há 13 meses e nunca mais regressou

O rebentamento de fogo de artificio artesanal, encontrado no Monte de Santa Catarina, em Calendário, Famalicão, terá estado na origem do barulho ouvido esta noite em várias freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Apesar do estrondo e do susto que provocou, o rebentamento dos engenhos foi feito de forma controlada e por equipas especializadas.