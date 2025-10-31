Famalicense desapareceu há 5 dias depois de apanhar autocarro de regresso a casa

João Moreira (na imagem) está desaparecido desde o último domingo, dia 26 de outubro.

De acordo com a família, que contactou a Cidade Hoje, o famalicense encontrava-se a cumprir um tratamento numa clínica, localizada na zona das Caldas da Rainha e, nesse dia, terá apanhado o autocarro de regresso a casa, que o iria deixar em Campanhã, no Porto, sendo a restante viagem feita de carro.

João trazia um saco da Continental Mabor onde guardava alguma roupa.

O desaparecimento já foi reportado às autoridades que agora investigam.