Famalicense desapareceu há 5 dias depois de apanhar autocarro de regresso a casa

João Moreira (na imagem) está desaparecido desde o último domingo, dia 26 de outubro.

De acordo com a família, que contactou a Cidade Hoje, o famalicense encontrava-se a cumprir um tratamento numa clínica, localizada na zona das Caldas da Rainha e, nesse dia, terá apanhado o autocarro de regresso a casa, que o iria deixar em Campanhã, no Porto, sendo a restante viagem feita de carro.

João trazia um saco da Continental Mabor onde guardava alguma roupa.

O desaparecimento já foi reportado às autoridades que agora investigam.

 

Famalicão: Homem vai cumprir 14 anos de prisão por ter abusado de menores com 11 e 13 anos

O Supremo Tribunal de Justiça agravou para 14 anos de prisão a pena de um homem condenado por violação e abuso sexual de duas menores em Vila Nova de Famalicão.

Os crimes ocorreram entre 2022 e 2023 e envolveram vítimas com 11 e 13 anos. Um dos casos começou através do Instagram, com encontros que culminaram em violação, chantagem com fotografias e abusos repetidos. A outra vítima, com atraso cognitivo, foi abusada enquanto estava à guarda do arguido.

O tribunal destacou o elevado grau de culpa e o impacto profundo dos crimes nas vítimas, afetando a sua personalidade, privacidade e autoestima. O arguido cumpre atualmente seis anos por roubos e furtos.

Famalicão: FAC visita líder invicto no nacional da 2.ª divisão

Na quinta jornada do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, o FAC desloca-se a Viana do Castelo. A partida, com a Juventude de Viana é este sábado, às 21h30.

A equipa famalicense, treinada por Miguel Viterbo, ocupa a sétima posição com 6 pontos, metade da equipa visitada que conta por vitórias todos os jogos já disputados na prova.

Trata-se, apesar da diferença pontual, de um embate entre dois candidatos à luta pelos dois primeiros lugares que darão acesso à subida à 1.ª divisão, de onde a Juventude de Viana saiu na época passada.

Foto arquivo

Famalicão: Didáxis distinguida com o galardão da AEEP pelos 50 anos ao serviço da Educação

A Didáxis – Cooperativa de Ensino foi distinguida com o galardão da AEEP – Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, numa cerimónia solene que teve lugar no salão nobre da Academia de Ciências de Lisboa, esta quarta-feira. A distinção reconhece o percurso de meio século do estabelecimento de ensino de Riba de Ave ao serviço da Educação, «marcado pela inovação pedagógica, pela promoção do sucesso escolar e pela formação integral dos seus alunos».

O presidente do Conselho de Administração da Didáxis, José Lopes, recebeu o galardão em nome da instituição, reiterando «o compromisso contínuo da Didáxis com a excelência educativa, a cooperação e o desenvolvimento humano».

Este reconhecimento atesta «a qualidade do ensino, pelo envolvimento da comunidade e pela aposta em projetos que preparam os jovens para os desafios do futuro».

 

Portagens devem voltar a subir no arranque do próximo ano

As portagens das autoestradas podem subir 2,3% no próximo ano, de acordo com a estimativa provisória da inflação sem habitação divulgada hoje pelo INE. A este valor soma-se 0,1% de compensação às concessionárias, resultante de um acordo firmado em 2022, quando o Governo limitou a subida das portagens em 2023.

O aumento segue uma regra definida por lei, que usa como referência a inflação do último mês disponível antes de 15 de novembro. Até essa data, os concessionários têm de apresentar ao Governo as suas propostas de preços.

Em 2024 e 2025, as portagens já tinham sido atualizadas em mais de 2%, mantendo a tendência de aumentos graduais nos próximos anos.

Famalicão: ULS do Médio Ave reforça equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Ave reforçou a prestação dos cuidados hospitalares no domicílio com a criação de uma segunda equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD). Foram, também, adquiridas duas novas viaturas, ao abrigo do PRR.

O objetivo é aumentar a capacidade de resposta deste serviço de proximidade e alargar a cobertura aos três concelhos da ULS: Trofa, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão.

Segundo Inês Ribeiro, Enfermeira Gestora da UHD, «que cada utente sinta que é possível ter acesso aos mesmos cuidados de excelência fora do hospital, com o conforto do lar e o apoio das nossas equipas».

O tema deste serviço (UHD) é “mais perto de si, com o mesmo cuidado”.

 

Famalicão: Teatro N`Aldeia em Requião

Em Requião, no dia 8 de novembro, há Teatro N`Aldeia, com a peça “A Tasca do Mateus”, pelo grupo Greculeme. Uma obra do género comédia, encenada por Juca Carvalho. Está marcada para as 21h30, no pavilhão multiusos de Requião, com entrada livre.

Uma iniciativa que tem o apoio da Junta de Freguesia de Requião.

O “Teatro N’Aldeia” está a percorrer o concelho de Vila Nova de Famalicão, levando a magia do teatro amador às freguesias do concelho. A iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, desde 2015, e conta com as Juntas de Freguesia e associações culturais como principais parceiros.