Assinalam-se este sábado, 17 de outubro, três anos desde o desaparecimento de Adelino Ferreira Lopes, natural de Vila Nova de Famalicão. Desde que foi visto pela última vez, em 2023, não há notícias sobre o seu paradeiro.

Adelino vivia com uma família de acolhimento, na freguesia de Requião, quando desapareceu. Na manhã de 17 de outubro, terá saído de casa por volta das 09h00, vestido com roupa escura e com um saco. Desde então, nunca mais foi visto.

Apesar das buscas realizadas pelas autoridades e pela família, não foram encontradas pistas que permitam esclarecer o que aconteceu. O caso está entregue à Polícia Judiciária.

O desaparecimento continua envolto em mistério, sobretudo pelas limitações de saúde de Adelino, que precisava de medicação diária e tinha dificuldades de locomoção. Três anos depois, o seu paradeiro permanece desconhecido e o caso continua sem respostas.