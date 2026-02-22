Famalicense desaparecido há 2 anos e 4 meses: Um caso, zero respostas

Adelino Ferreira Lopes, natural de Vila Nova de Famalicão, está desaparecido há dois anos e quatro meses. O homem foi visto pela última vez na manhã de 17 de outubro de 2023 e, desde então, não há qualquer informação sobre o seu paradeiro.

À data do desaparecimento, Adelino vivia com uma família de acolhimento na freguesia de Requião. Terá saído de casa por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco. Nunca mais foi visto.

Apesar das buscas realizadas pelas autoridades e pela família, não foi encontrada qualquer pista que ajude a esclarecer o que aconteceu. O caso foi entregue à Polícia Judiciária, que continua a investigar.

O desaparecimento adensa-se em mistério, tendo em conta que Adelino dependia de medicação diária e apresentava dificuldades de locomoção, deslocando-se de forma bastante mais lenta. A ausência de qualquer rasto, face a estas limitações, levanta ainda mais interrogações num caso que permanece sem respostas.