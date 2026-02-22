Concelho

Famalicense desaparecido há 2 anos e 4 meses: Um caso, zero respostas

Adelino Ferreira Lopes, natural de Vila Nova de Famalicão, está desaparecido há dois anos e quatro meses. O homem foi visto pela última vez na manhã de 17 de outubro de 2023 e, desde então, não há qualquer informação sobre o seu paradeiro.

À data do desaparecimento, Adelino vivia com uma família de acolhimento na freguesia de Requião. Terá saído de casa por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco. Nunca mais foi visto.

Apesar das buscas realizadas pelas autoridades e pela família, não foi encontrada qualquer pista que ajude a esclarecer o que aconteceu. O caso foi entregue à Polícia Judiciária, que continua a investigar.

O desaparecimento adensa-se em mistério, tendo em conta que Adelino dependia de medicação diária e apresentava dificuldades de locomoção, deslocando-se de forma bastante mais lenta. A ausência de qualquer rasto, face a estas limitações, levanta ainda mais interrogações num caso que permanece sem respostas.

Famalicão: Vingança terá estado na origem de fogo posto em duas casas

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 42 anos suspeito de ter provocado dois incêndios em moradias na freguesia de Carreira, no concelho de Famalicão. De acordo com a autoridade, o alegado autor terá atuado por vingança, na sequência de conflitos anteriores.

Os factos ocorreram na manhã de sexta-feira. Segundo a investigação, o suspeito terá entrado nas habitações, cujos proprietários não se encontravam no local, e ateado fogo à roupa das camas com recurso a um isqueiro, abandonando depois o local.

As chamas alastraram rapidamente, causando elevados prejuízos no interior das casas e danos no telhado de uma habitação contígua.

A detenção foi realizada nesse mesmo dia, fora de flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Famalicão: Homem de 44 anos ferido em acidente na N206 (Pousada de Saramagos)

Um homem de 44 anos ficou ferido, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na N206, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

O acidente deu-se por volta das 11h25, na Avenida da Riopele.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Criança de 14 anos ferida em colisão entre viaturas na freg. de Vale S.Martinho (N206)

Uma criança de 14 anos ficou ferida na sequência de uma colisão entre duas viaturas, ocorrida na manhã deste domingo, em Vale São Martinho, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 11h15, na Avenida Tomás Pereira, em plena N206.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que transportaram a jovem, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

Estado investe 295 mil euros para melhorar N14 (Famalicão-Braga)

A melhoria das condições de segurança na EN14, no concelho de Vila Nova de Famalicão, vai avançar com a adjudicação de um projeto de execução no valor de 295 mil euros. O contrato foi celebrado entre a Infraestruturas de Portugal e a empresa Optimyzer – Optimização e Revisão de Soluções de Engenharia, Lda.

O troço em causa situa-se entre o quilómetro 29+800 e o 39+750 da EN14, atravessando Gavião, São Cosme, Cruz e a União de Freguesias de Arnoso. A intervenção estende-se ainda às freguesias de Tebosa e Priscos, já no concelho de Braga.

Segundo o caderno de encargos, consultado pelo O Minho, a empresa ficará responsável pela elaboração de todas as peças técnicas do projeto, incluindo levantamentos no terreno, análises de base, estudos geológico-geotécnicos e planeamento das operações necessárias à obra. Está igualmente prevista a definição de um plano de prevenção e gestão de resíduos, bem como a integração de normas de segurança e saúde.

Para além da fase de projeto, a empresa prestará apoio técnico durante o concurso da empreitada e acompanhará a execução dos trabalhos, garantindo esclarecimentos e correções sempre que necessário.

Famalicão: Equipa de futsal perde em casa e cai nos lugares de despromoção

Na jornada 16 da Liga Placard, o FC Famalicão recebeu o Torreense e perdeu. O jogo, disputado no Pavilhão Municipal das Lameiras, ao final da tarde deste sábado terminou com os visitantes a vencerem por 2-0. Com esta derrota, o conjunto famalicense caiu nos lugares de despromoção, com 13 pontos e o décimo segundo lugar (antepenúltima posição).

Na próxima jornada, marcada para o dia 27 deste mês, a equipa de Hugo Oliveira visita o Braga, quarto da classificação com 26 pontos.

Recorde-se que esta época é de estreia do FC Famalicão no principal campeonato nacional. A equipa ainda está na Taça de Portugal (oitavos de final) e tem como grande objetivo a manutenção no campeonato.

Famalicão: Foi preso homem que terá incendiado duas casa na Carreia

Ficou em prisão preventiva o homem, com cerca de 40 anos, suspeito de ter ateado dois incêndios em habitações na rua Bairro Gabriel Bezerra, em Carreira, Famalicão. Segundo o CM, a decisão foi tomada este sábado pelo juiz de turno do Tribunal de Barcelos, após a detenção efetuada pela Polícia Judiciária de Braga.

Os fogos deflagraram na manhã de sexta-feira, com poucas horas de intervalo, e destruíram duas casas, obrigando ao realojamento de três pessoas. A segunda ocorrência, numa moradia sem ligação elétrica, reforçou as suspeitas de mão criminosa. O suspeito, residente em Delães, foi identificado através de testemunhos e imagens de videovigilância.