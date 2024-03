Famalicense eleito guarda-redes do mês na Liga Portugal

A equipa sub-23 do Famalicão não foi além de um empate, 1-1, no confronto com o Vizela, que teve lugar no Estádio Municipal de Vila Meã. Ao final da manhã desta terça-feira, a contar para a décima jornada da fase de apuramento de campeão, o golo famalicense foi apontado por Gustavo Barros, aos 64 minutos.

Com mais um ponto, a equipa treinada por Rui Tomé está no terceiro lugar, com 15 pontos. Na próxima jornada, marcada para o segundo dia de abril, o Famalicão visita o Torreense, formação que ocupa o último lugar.

Foto: FC Famalicão