Famalicense emigra para a América e cria o seu império (já investiu mais de 200 milhões de dólares)

A próxima sessão das Conferências em Educação decorre no dia 29 de junho, com a participação de Teresa Freire, docente da Universidade do Minho, e de João Costa, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

O tema em análise, no auditório da CESPU, a partir das 21 horas, é “O recreio é o melhor remédio”. Espaço de diversão e de competências para crescer, o recreio é, também, indutor de responsabilidade, respeito pelos outros e a expressão plena da liberdade para brincar. São estas ideias e o debate em torno da importância do “tempo para brincar” que serão exploradas neste encontro, direcionado para pais e encarregados de educação, mas também para docentes e técnicos de educação e apoio socioeducativo.

As Conferências em Educação são uma iniciativa promovida em parceria entre o Município, a Federação Concelhia das Associações de Pais de Famalicão, a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

A participação no debate de quinta-feira carece de inscrição, que é gratuita, podendo ser feita em www.famalicaoeducativo.pt.

Recorde-se que o Município, em parceria com a Federação Concelhia das Associações de Pais de Famalicão, tem a decorrer no Agrupamento de Escolas de Pedome um projeto piloto em que os alunos do 1ºCiclo são ‘libertados’ das atividades letivas e em sala de aula depois do período da manhã, ficando a tarde reservada para Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s), com mais tempo para o ‘brincar’ e participação em atividades lúdico-desportivas que vão ao encontro a esta ideia de que “O recreio é o melhor remédio” para as crianças crescerem no seu tempo.