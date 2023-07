Famalicense Francisco Rodrigues chega ao pódio da Corrida de S. Pedro na Póvoa de Varzim

Este sábado, entre as 14h30 e as 17h30, no Parque da Devesa (entrada do lago), a Associação Gerações irá dinamizar várias histórias dirigidas a todas as famílias com bebés e crianças até aos 12 anos de idade, mas que serão igualmente apreciadas por adultos e adolescentes de todas as faixas etárias.

Reúna a família e os amigos e venha assistir às mais belas histórias, num ambiente mágico, de música, teatro, emoções, sorrisos e muito convívio, que transportará todos para o mundo encantado das histórias e da imaginação sem limites.