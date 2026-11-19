O famalicense Gonçalo Sá conquistou o 1.º lugar no concurso Melhor Artesão do Panettone na Ibérica 2026, cuja final decorreu em Milão, Itália, levando o nome de Famalicão ao topo da pastelaria ibérica.

O chef pasteleiro somou 513,5 pontos, o que lhe valeu a vitória entre os concorrentes. Destacou-se ainda nas categorias parcelares, ao obter as melhores classificações em Panettone de Chocolate (183,5 pontos) e em Panettone Regional (189 pontos).

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Com mais de 20 anos de experiência, Gonçalo Sá tem dedicado grande parte do percurso à investigação, ao aperfeiçoamento técnico e à valorização da pastelaria artesanal.

A participação em Milão foi também uma oportunidade de levar as raízes e a identidade portuguesas além-fronteiras. O Panettone Regional apresentado procurou traduzir sabores da tradição local, numa combinação de castanha, groselha negra e limão.

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A conquista é, por isso, mais do que um reconhecimento individual: é motivo de orgulho para Famalicão, a terra do pasteleiro, para quem acompanha o seu trabalho e para a pastelaria portuguesa.

Para este Natal, Gonçalo Sá prepara uma edição especial que pretende levar um pouco desta experiência e criatividade às mesas de quem aprecia um bom panettone. O pasteleiro adianta ainda que, em breve, haverá mais novidades.