O pasteleiro famalicense Gonçalo Sá está entre os dez finalistas do concurso “Mejor Artesano del Panettone en Ibérica 2026”, uma competição que reúne candidatos de Portugal, Espanha e Andorra e distingue a qualidade e a criatividade na produção artesanal deste doce de origem italiana. Organizado pelo IRCA Group, o concurso está na 5ª edição.

Tal como no último ano, a presença entre os dez melhores garante a Gonçalo Sá um lugar na fase final, onde os participantes terão de apresentar duas novas propostas, um panettone de chocolate e outro de inspiração regional.

A final vai decorrer na IRCA Academy, em Gallarate, Itália, onde os dez apurados vão apresentar as duas receitas perante um júri especializado. A avaliação tem em conta critérios como o aspeto, o sabor, o aroma, a estrutura e a criatividade das propostas.