A empresária famalicense Isabel Furtado, presidente executiva da TMG Automotive, integra o ranking dos 100 líderes com melhor reputação em Portugal, divulgado pelo Merco – Monitor Empresarial de Reputação Corporativa. A famalicense ocupa a 78ª posição.

Natural de Vila Nova de Famalicão, Isabel Furtado pertence à terceira geração da família fundadora do Grupo TMG. Licenciada em Economia pela Universidade de Manchester, assumiu a liderança da empresa em 2008, dedicada à produção de materiais e componentes para a indústria automóvel.

Foi presidente da COTEC Portugal entre 2018 e 2022 e preside atualmente ao Conselho de Administração da Casa da Música. Em dezembro de 2025, recebeu o título de Doutora Honoris Causa pelo ISCTE, um reconhecimento pelo seu percurso empresarial e contributo para a inovação, sustentabilidade e desenvolvimento industrial.

A seleção dos nomes para este ranking conta com a análise de diferentes especialistas como diretores de grandes empresas, analistas financeiros, jornalistas da área económica e professores universitários da área empresarial.