Famalicense Joaquim Dinis lança livro sobre emoções e desenvolvimento pessoal

O terapeuta e coach Joaquim Dinis, natural de Vila Nova de Famalicão, lançou o seu segundo livro, intitulado “O Chamado Interior – Uma jornada pelas emoções que curam, aprisionam e libertam”. A obra surge depois de “O Rio da Vida” e propõe uma reflexão sobre o papel das emoções no equilíbrio e no bem-estar pessoal.

Ao longo das páginas, o autor convida os leitores a escutarem o que sentem, explorando emoções como a ansiedade, o medo ou os bloqueios emocionais. Com uma linguagem simples e simbólica, o livro apresenta reflexões e perguntas que pretendem ajudar cada pessoa a compreender melhor o que sente e a encontrar maior clareza e direção na vida.

Com mais de 15 anos de experiência no acompanhamento humano e no bem-estar, Joaquim Dinis integra no seu trabalho várias abordagens ligadas ao desenvolvimento pessoal. É também cofundador do espaço Manuela Mesquita Cabeleireiros & Spa, onde trabalha diariamente com pessoas e histórias reais.

Residente na freguesia da Lagoa, em Vila Nova de Famalicão, o autor afirma que a sua escrita nasce do contacto direto com a vida e com as emoções das pessoas.

“O Chamado Interior” já está disponível no espaço Manuela Mesquita Cabeleireiros & Spa, em livrarias e também online, nos principais sites de venda.

Famalicão: Catalisadores roubados de carros estacionados

Pelo menos duas viaturas ficaram sem catalisador na passada sexta-feira, em Vila Nova de Famalicão. As situações foram registadas no estacionamento junto à CESPU, numa rua sem saída, onde vários carros se encontravam estacionados.

Segundo foi possível apurar, os proprietários aperceberam-se do roubo apenas quando regressaram às viaturas.

O catalisador é uma peça do sistema de escape, frequentemente alvo de furtos devido ao valor dos metais que contém.

Última despedida de Carlos Macedo acontece em Lousado

O fadista Carlos Macedo, faleceu este sábado, aos 79 anos.

Natural de Lousado, em Famalicão, mas a viver em Lisboa, o artista será velado na Casa Mortuária de Lousado, onde ficará em câmara ardente a partir das 18h30 de segunda-feira, 9 de março.

As cerimónias fúnebres realizam-se na terça-feira, 10 de março, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Lousado, onde será celebrada a missa de corpo presente. Após as cerimónias religiosas, o corpo seguirá para cremação no Crematório Central Vale do Ave.

A missa de 7.º dia está marcada para sábado, 15 de março, às 10h00, também na Igreja de Lousado.

Famalicão: Apesar dos alertas, ciclistas continuam a utilizar variante

A Variante Nascente de Famalicão continua a ser utilizada por ciclistas, apesar dos vários alertas e da sinalização existente que desaconselha a circulação neste tipo de via.

A situação voltou a repetir-se este fim de semana, conforme comprova a imagem que mostra um ciclista a circular naquele troço. A presença de bicicletas numa via pensada para tráfego automóvel rápido representa um risco elevado, não só para o próprio desportista, mas também para os condutores que ali passam diariamente.

Recorde-se que esta variante é uma estrada com características semelhantes às de uma via rápida, onde os veículos circulam a velocidades mais elevadas. A presença inesperada de ciclistas pode provocar situações de perigo e até acidentes.

Atenção condutores: Radar móvel na N14 esta segunda-feira

A Polícia de Segurança Pública vai realizar uma ação de fiscalização com radar móvel de velocidade esta segunda-feira na N14, na zona de Gavião.

A operação está prevista para decorrer durante a tarde, entre as 14h00 e as 16h00, com o objetivo de controlar o excesso de velocidade e reforçar a segurança rodoviária naquela via.

Estas ações fazem parte das operações regulares de fiscalização levadas a cabo pela PSP, procurando alertar os condutores para a importância do cumprimento dos limites de velocidade.

Famalicão: Idosa cai de prédio em Pousada de Saramagos

Uma mulher de 76 anos caiu do segundo andar de um dos edifícios da Avenida Riopele, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

A situação aconteceu pouco depois das 14h00, sendo para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, com ferimentos graves, foi encaminhada para o hospital de Famalicão mas não corre risco de vida.