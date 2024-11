Famalicense José Ferreira conquista Taça de Portugal de Trail Running

O famalicense José Ferreira, natural de Sezures, conquistou este fim de semana a Taça de Portugal de Trail Running 2025, ao vencer o Ecologic Trail Run Azores 2024. O atleta, a representar a equipa da Associação Quebraritmo de Arnoso Sta Eulália, completou os 38 km da prova, disputada na Ribeira Grande, em 3 horas, 22 minutos e 56 segundos.

José Alves, do Clube Desportivo de Espite, alcançou o segundo lugar com um tempo de 3:26:01, a pouco mais de 3 minutos do vencedor, enquanto que Ricardo Carreira, da EDV-Viana Trail, foi o terceiro classificado, tendo cruzado a meta 5 minutos depois de José Ferreira, com um registo de 3:27:36.